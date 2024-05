May 25, 2024 / 10:07 AM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హ‌యాంలో ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా చేప‌ట్టిన యాదాద్రి థ‌ర్మ‌ల్ ప‌వ‌ర్ స్టేష‌న్ విద్యుత్ ఉత్ప‌త్తికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. నల్లగొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం వీర్లపాలెం వద్ద నిర్మిస్తున్న ఈ ప్లాంటులో రెండు యూనిట్లలో బాయిలర్లను మండించే ప్రక్రియ (లైటప్‌) కొద్దిరోజుల క్రితం విజయవంతంగా పూర్తయింది. దీంతో జెన్‌కో అధికారులు అక్టోబర్‌ 10 నాటికి 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల ఈ రెండు యూనిట్ల నుంచి విద్యుదుత్పాదన ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదిక‌గా యాదాద్రి థ‌ర్మ‌ల్ ప‌వ‌ర్ స్టేష‌న్‌( YTPS )పై ట్వీట్ చేశారు. యాదాద్రి ప‌వ‌ర్ స్టేష‌న్‌లో ఒక‌టి, రెండు యూనిట్ల‌లో బాయిల‌ర్ లైట్ ప్ర‌క్రియ విజ‌య‌వంతమైంద‌ని గ‌త వారం ఇంజినీర్లు చెప్ప‌డం ఎంతో ఆనందంగా ఉంద‌న్నారు. కేసీఆర్ దృఢ సంక‌ల్పానికి వైటీపీఎస్ ఒక అద్భుత‌మైన ఉదాహ‌ర‌ణ అని పేర్కొన్నారు. మొత్తం 4 వేల మెగావాట్ల సామ‌ర్థ్యంతో రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం న‌డుపుతున్న దేశంలోనే అతిపెద్ద థ‌ర్మ‌ల్ ప‌వ‌ర్ ప్లాంట్ వైటీపీఎస్ అని చెప్పారు. వైటీపీఎస్ నిర్వ‌హ‌ణ‌కు గ‌త బీఆర్ఎస్ ప్ర‌భుత్వం బీహెచ్ఈఎల్‌కు అప్ప‌గించింది. ఈ ప్రాజెక్టు విలువ రూ. 20,400 కోట్లు అని పేర్కొన్నారు. 2014లో కేవ‌లం 7,770 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యం నుండి, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పదేళ్లలో విద్యుత్ స్థాపిత సామర్థ్యాన్ని దాదాపు 20,000 మెగావాట్లకు పెంచింది. మన దేశ చరిత్రలో అసమానమైన విజయగాథ ఇది అని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు.

Delighted to share that the boiler light up of two units of Yadadri Thermal Power Station (YTPS) in Nalgonda District was done by engineers last week

YTPS is a classic example of the bold vision and unmatched execution of KCR garu. Look at some astounding facts:

⚡⚡With a… pic.twitter.com/OCdOCztyX5

— KTR (@KTRBRS) May 25, 2024