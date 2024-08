August 13, 2024 / 09:32 PM IST

KTR | హైదరాబాద్ : హిండెన్‌ బర్గ్‌ నివేదిక నేపథ్యంలో అదానీ-సెబీ ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్త ఆందోళనకు పిలుపులిచ్చిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తాము అధికారంలో ఉన్న తెలంగాణలో మాత్రం అదే అదానీ కంపెనీకి రెడ్ కార్పెట్ వేసి స్వాగ‌తం ప‌ల‌క‌డం ఆ పార్టీ ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనం కాదా.? అని బీఆర్‌ఎస్‌ వరింగ్‌ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదిక‌గా సూటిగా ప్రశ్నించారు. అదానీపై జాతీయ కాంగ్రెస్‌కు ఒక నీతి..? రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌కు మరో నీతా..? అని రాహుల్‌ గాంధీని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

ఒక వైపు మీరేమో… అదానీ-సెబీ ఆరోపణలపై జేపీసీ వేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. దీనిపై కాంగ్రెస్‌ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పిలుపునిస్తున్నారు. కానీ ఇక్క‌డ మీ కాంగ్రెస్‌ ముఖ్యమంత్రేమో.. అదానీకి స్వయంగా రెడ్‌ కార్పెట్‌ పరుస్తున్నారు.. అదానీ కంపెనీకి ద్వారాలు తెరుస్తున్నారు. విద్యుత్‌ పంపిణీ వ్యవస్థను ఏకంగా అదానీకే అప్పగిస్తున్నారు అని కేటిఆర్‌ ధ్వజమెత్తారు.

అదానీ వల్ల దేశానికి నష్టం అన్నప్పుడు.. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మాత్రం లాభమెలా అవుతుందో చెప్పాలని కేటీఆర్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. తెలంగాణలో.. అదానీ కంపెనీల ఆగమనాన్ని రాహుల్‌ గాంధీకి ఆపగలరా..? కాంగ్రెస్‌ సీఎం నిర్వాకాన్ని నిలదీసే ధైర్యం చేయగలరా..? అదానీ పెట్టుబడులకు ఫుల్‌ స్టాప్‌ పెట్టగలరా..? ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి మొట్టికాయలు వేయగలరా..? అంత శక్తి రాహుల్‌ గాంధీకి ఉన్నదా..? అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

కాంగ్రెస్‌ రెండు నాల్క‌ల‌ వైఖరిని తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తోందనీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి చీకటి ఒప్పందాల్ని కూడా నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్‌కు అధికారమిచ్చిన పాపానికి.. తెలంగాణను అదానీకి అప్పగించాలని చూస్తే సహించమని, రాష్ట్ర భవిష్యత్తును అంధకారం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని స్పష్టంచేశారు. తెలంగాణ హక్కుల కోసం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ప్రాణాలను సైతం ఫణంగా పెట్టే పార్టీ బీఆర్‌ఎస్‌ అనే విషయాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టాకోవాలన్నారు కేటీఆర్.

