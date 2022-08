బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌ అరెస్ట్‌

August 23, 2022 / 10:36 AM IST

హైదరాబాద్‌ : గోషామహల్‌ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఓ వర్గంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఫిర్యాదు మేరకు రాజాసింగ్‌ను సాహినాయత్‌ గంజ్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టు క్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఇంటి వద్ద, గోషామహల్‌లో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. నగరంలో ప్రముఖ కమెడియన్‌ మునావర్‌ ఫారూకి షో జరిగింది. దీనిపై రాజాసింగ్‌ ఓ వీడియోను వీడియోనూ యూట్యూబ్‌లో విడుదల చేశారు. ఇంతకు ముందు మునావర్‌ షోను అడ్డుకుంటామని రాజాసింగ్‌ హెచ్చరించగా.. పోలీసులు ఆయనను హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు.

హిందువుల మ‌నోభావాల‌ను మునావ‌ర్ కించ‌ప‌రిచిన‌ట్లు రాజాసింగ్ త‌న వీడియోలో ఆరోపించారు. పోలీసుల విజ్ఞప్తితో రాజా సింగ్ వీడియోను యూట్యూబ్ తొలగించింది. అయితే, వీడియోలో మహమ్మద్‌ ప్రవక్తపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఓ వర్గం ఆరోపిస్తున్నది. ఈ మేరకు పలువురు నగర పరిధిలోని పలు స్టేషన్లలో ఎమ్మెల్యేపై ఫిర్యాదు చేశారు. సోమవారం రాత్రి నగరంలోనూ ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. తమ మనోభావాలను రాజాసింగ్‌ దెబ్బతీశారని ఆందోళనకారులు ఆరోపించారు. వెంటనే రాజాసింగ్‌ను అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు ఫిర్యాదు మేరకు ఎమ్మెల్యేను అరెస్టు చేశారు.

Telangana Police detains BJP MLA Raja Singh for his alleged derogatory comments against Prophet Muhammad https://t.co/wZrwhIX1D1 pic.twitter.com/e4kkvM10ZQ

— ANI (@ANI) August 23, 2022