సావిత్రిబాయి పేరిట వర్సిటీల్లో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేయాలి : ఎమ్మెల్సీ కవిత

హైదరాబాద్‌ : సంఘ సంస్కర్త సావిత్రిబాయి ఫూలే పేరుతో‌ యూనివర్సిటీల్లో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత, కేంద్ర స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖా ‌మంత్రి‌ స్మృతి ఇరానీని కోరారు. సావిత్రిబాయి 190వ జయంతి సందర్భంగా స్మృతి ఇరానీకి ట్వీట్‌ చేశారు. గత ఏడాది కేంద్రం ప్రకటించిన ‘యూనివర్సిటీలలో ప్రముఖ మహిళా సంఘ సంస్కర్తల పేరుతో ఏర్పాటు చేయనున్న విభాగాల జాబితా’లో సావిత్రి బాయి ఫూలే పేరును చేర్చాలని కవిత విజ్ఞప్తి చేశారు. మహిళల విద్య, హక్కుల కోసం పాటుపడిన గొప్ప వ్యక్తి సావిత్రిబాయి ఫూలే అని ఎమ్మెల్సీ కవిత గుర్తుచేశారు. గతేడాది నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే సందర్భంగా, వివిధ రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన మహిళల పేరుతో యూనివర్సిటీల్లో ప్రత్యేక విభాగాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ప్రకటించారు. దేవి అహిల్యాబాయి హోల్కర్, మహాదేవి వర్మ, రాణి గైడిండ్లు, ఆనంద్ బాయి గోపాల్ రావు జోషి, మధురై షన్ముఖవాడి సుబ్బలక్ష్మి, అమృతా దేవి, లీలావతి, కమలా సొహానీ, లాల్ దేడ్, హన్స మెహతా పేర్లతో.. యూనివర్సిటీల్లో సాహిత్యం, గణితం, సైన్స్, ఆర్ట్స్ వంటి విభాగాలను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఇందులో సావిత్రి బాయి పూలేకు చోటు దక్కలేదు.

@smritiirani ji .. On the 190th birth anniversary of social reformer SavithriBai Phule, I sincerely request her name to be added to the list of eminent women chairs to be established. https://t.co/LLNORD9iOX