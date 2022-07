ఇవి చాలా కాస్ట్‌లీ చొక్కాలు గురూ.. ఒక్కో ష‌ర్ట్ కొనాలంటే రూ.75వేలు కావాల్సిందే !!

July 31, 2022 / 08:25 AM IST

Costly Shirts | ఓ షర్ట్‌ ధర ఎంత ఉంటుంది? వెయ్యి, రెండున్నర వేలు.. మహా అయితే మూడు వేలు. అంతకుమించి నయాపైసా పెట్టినా వృథా అనే అనుకుంటాం. కానీ ఆ చొక్కా ధర మాత్రం.. 25 వేల నుంచి 75 వేల వరకూ ఉంటుంది. అయినాసరే, ఎగబడి కొంటున్నారు జనం. కస్టమర్ల జాబితాలో సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ కూడా ఉన్నాడు.

ఆచొక్కా ధరించడం ఓ స్టైల్‌. స్టేటస్‌ సింబల్‌ కూడా. కాబట్టే, ‘బెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ద బెస్ట్‌ ( Best of the Best )’ బొటిక్‌ షర్ట్‌ కంపెనీగా నిలిచింది ‘100 హ్యాండ్స్‌’. రాబ్‌ రిపోర్ట్‌ అనే సంస్థ పపంచవ్యాప్తంగా లగ్జరీ షర్ట్‌ కంపెనీలను అధ్యయనం చేసి, నివేదికలను విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకూ ఆ నివేదికలో ఒక్క భారతీయ కంపెనీ పేరు కూడా లేదు. ఇదే తొలిసారి. అమృత్‌సర్‌కు చెందిన అక్షత్‌ జైన్‌, వర్వరా మస్లోవా జైన్‌ తమ కలలపంట ‘100 హ్యాండ్స్‌ ( 100 Hands )’ను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడితో ఆగకుండా.. ‘మేము కూడా ఖరీదైన షర్ట్‌లు తయారు చేయగలం, విక్రయించగలం’ అని నిరూపించారు.

భార్య ప్రభావంతో..

అక్షత్‌ జైన్‌.. నెదర్లాండ్స్‌లో ఒక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ బ్యాంకింగ్‌ సంస్థలో ఉద్యోగి. అక్కడే అతనికి వర్వరా మస్లోవా పరిచయం అయింది. అదికాస్తా ప్రేమగా మారి, పెండ్లి వరకూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నూలు తయారీ, అమ్మకం విషయంలో జైన్‌కు చాలా అనుభవం ఉంది. అతని కుటుంబ వ్యాపారం కూడా అదే. కానీ కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏడేండ్ల క్రితం ‘100 హ్యాండ్స్‌’ను ప్రారంభించారు. తొలుత 18 మంది కార్మికులు మాత్రమే ఉండేవారు. క్రమక్రమంగా వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటూ, ఖరీదైన చొక్కాలు తయారుచేస్తూ.. అందుకు తగినట్లు బ్రాండింగ్‌ కూడా ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఆ సంస్థ నష్టాల స్థితిని దాటిపోయి.. లాభాల్లోకి వచ్చేసింది. 100 హ్యాండ్స్‌లో ప్రస్తుతం 300 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి దొరుకుతున్నది. వీరికి ఉచిత బస్‌ సర్వీస్‌తోపాటు.. మెడికల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కూడా కల్పిస్తున్నారు జైన్‌ దంపతులు. మన మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌ దాదాపుగా ‘100 హ్యాండ్స్‌’ చొక్కాలే వాడతాడు. నెదర్లాండ్స్‌ ఫుట్‌బాల్‌ టీమ్‌ సభ్యులకు ఇక్కడినుంచే షర్ట్స్‌ పంపిస్తారు. అమెరికా, యూరప్‌ దేశాలకు చెందిన ఎంతోమంది ప్రముఖులు 100 హ్యాండ్స్‌ కస్టమర్లుగా ఉన్నారు. ఈ కంపెనీలో పనిచేసే వారిలో స్త్రీలే అధికం. మహిళలైతే వేగంగా, చురుగ్గా పనిచేస్తారని అక్షత్‌ నమ్మకం. ఫ్రాన్స్‌, ఇటలీ, బ్రిటన్‌, జపాన్‌ వంటి దేశాల్లోని టెక్స్‌టైల్‌ కంపెనీలను తలదన్ని మరీ ఈ స్థాయికి వచ్చారంటే.. దానికి కారణం ఒక్క నాణ్యతే కాదు, జైన్‌ దంపతుల క్రమశిక్షణ కూడా.

తయారీకి 34 గంటలు

100 హ్యాండ్స్‌ సంస్థ తయారుచేసే ప్రతి చొక్కా ఖరీదు 20 వేల నుంచి మొదలై, 75వేల దగ్గర ముగుస్తుంది. షర్ట్‌కు వాడే క్లాత్‌ వంద శాతం కాటన్‌. అది కూడా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నదే. పూర్తిగా సేంద్రియ పత్తితో తయారుచేసిందే. ప్రతి చొక్కా తుది రూపునకు వచ్చేసరికి దాదాపు వంద చేతులు మారుతుంది. ఫినిషింగ్‌ విషయంలో అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. అందుకే దీనికి ‘100 హ్యాండ్స్‌’ అని పేరు పెట్టారు అక్షత్‌ జైన్‌. మరో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే.. ప్రధాన కుట్లు మినహా బటన్స్‌ పెట్టడం, వాటి హోల్స్‌ అందంగా కుట్టడం, కాలర్‌, హ్యాండ్స్‌ ఫినిషింగ్‌ వరకూ ప్రతి పనీ పక్కాగా, ఓపికతో చేస్తారు. చేతితోనే కుడతారు. బటన్స్‌ పెట్టే రంధ్రాల్లో ఒక్కో అంగుళానికి దాదాపు 25 కుట్లు వేస్తారు. ఒక్కో రంధ్రం చేతితో పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 45 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. ఇలా ఒక్కో షర్టు తయారీకి దాదాపు 34 గంటల సమయం పడుతుంది. అందుకే ఈ చొక్కాలకు అంత ఖరీదు.

