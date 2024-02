February 20, 2024 / 12:41 PM IST

Yashasvi Jaiswal : సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో భార‌త‌ యువ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(Yashasvi Jaiswal) రికార్డులు తిర‌గరాస్తున్నాడు. కెరీర్ ఆరంభంలోనే త‌న చెక్కుచెద‌ర‌ని ఫుట్‌వ‌ర్క్, టెంప‌ర‌మెంట్‌తో దిగ్గ‌జాల‌ను సైతం ఫిదా చేస్తున్నాడు. రాజ్‌కోట్ టెస్టు(Rajkot Test)లో విధ్వంస‌క డబుల్ సెంచ‌రీ(214 నాటౌట్‌)తో లెజెండ‌రీ ఆట‌గాళ్ల‌ రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన య‌శ‌స్వీ టాక్ ఆఫ్ ది నేష‌న్‌గా నిలిచాడు. వీరోచిత ఇన్నింగ్స్‌లతో టీమిండియా విజ‌యాల్లో భాగ‌మ‌వుతున్న య‌శ‌స్వీని చూసి అత‌డి చిన్న‌ప్ప‌టి కోచ్ అరిఫ్ హుస్సేన్ (Arif Hussain) మ‌స్త్ ఖుషీ అవుతున్నాడు.

జైస్వాల్ చిన్న వ‌య‌సు నుంచే దూకుడుగానే ఆడేవాడ‌ని, అత‌డికి భ‌యమంటే తెలియ‌దని హుస్సేన్ వెల్ల‌డించాడు. ‘య‌శ‌స్వీ ప్ర‌త్యేక‌మైన ఆట‌గాడ‌ని మాకు తెలుసు. మొద‌టి నుంచి అత‌డు చాలా షార్ప్. ప‌రుగులు సాధించాల‌నే క‌సి క‌నిపించేది. ఎంతో ప‌ట్టుద‌ల చూపేవాడు. అస‌లు భ‌య‌మ‌నేది అత‌డిలో క‌నిపించేది కాదు.

చిన్న‌ప్ప‌టి కోచ్ అరిఫ్ హుస్సేన్‌తో య‌శ‌స్వీ

