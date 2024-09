September 3, 2024 / 03:56 PM IST

ICC :టెస్టుల‌కు జీవం పోసిన ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్(WTC) అంతిమ స‌మ‌రం తేదీ వ‌చ్చేసింది. ఈసారి కూడా ఇంగ్లండ్‌ వేదిక‌గా టోర్నీ జ‌రుగనుంది. అయితే.. తొలిసారి లార్డ్స్(Lords) స్టేడియం డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్‌కు ఆతిథ్య‌మివ్వ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని మంగ‌ళ‌వారం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండ‌లి (ICC) వెల్ల‌డించింది. జూన్ 11 నుంచి 15వ తేదీల మ‌ధ్య డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్ నిర్వ‌హిస్తామ‌ని ఐసీసీ తెలిపింది.

డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్‌కు లార్డ్స్ స్టేడియం వేదికవ్వ‌డం ఇది మొద‌టిసారి. తొలి సీజ‌న్‌లో టీమిండియా(Team India)ను ఓడించిన న్యూజిలాండ్ టెస్టు గ‌ద(Test Mace)ను ముద్దాడింది. 2022-23లో కూడా భార‌త్ ఫైన‌ల్ చేరినా ఆస్ట్రేలియా(Australia) ధాటికి నిల‌వ‌లేక ట్రోఫీని చేజార్చుకుంది. ఈసారి డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్ చేరేది ఎవ‌రు? అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

