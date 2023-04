April 23, 2023 / 05:47 PM IST

Wrestlers Vs WFI | రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (WFI) అధ్యక్షుడు బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్, ఒలింపియన్ రెజ్లర్ల (Wrestlers) మధ్య వివాదం మరోసారి వేడెక్కింది. బ్రిజ్‌ భూషణ్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ రెజర్లు ఢిల్లీలోని జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద మరోసారి ఆదివారం నిరసన చేపట్టారు. ఒలింపిక్ పతక విజేత రెజ్లర్లు బజరంగ్ పునియా, వినేష్ ఫోగట్, సాక్షి మాలిక్ రెండోసారి నిరసనకు దిగారు. రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (WFI)పై విచారణ కమిటీ నివేదిక వచ్చే వరకు తమ నిరసనను కొనసాగిస్తామని ఈ రెజ్లర్లు స్పష్టం చేశారు. రెజ్లింగ్‌ ఫెడరేషన్‌ శక్తివంతమైందని, దాంతో న్యాయం జరుగడం లేదని ఆరోపించారు.

మూడు నెలలు గడుస్తున్నా క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి మాకు ఎలాంటి స్పందన లేదని ఆరోపించారు. బ్రిజ్ భూషణ్ సింగ్‌పై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి మైనర్‌తో సహా ఏడుగురు బాలికలు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారని, అయితే ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు నమోదు కాలేదని రెజ్లర్లు ఆరోపించారు. వెంటనే పోక్సో చట్టం కింద కేసు పెట్టాలని డిమాండ్‌ చేశారు. దాదాపు రెండున్నర నెలలుగా ఎదురు చూస్తున్నామని, మూడు నెలల సమయం గడిచిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రెజ్లర్‌ సాక్షి మాలిక్‌ మాట్లాడుతూ రెండున్నర నెలలుగా ఎదురుచూస్తున్నామని, నివేదిక సమర్పించారో లేదో తెలియడం లేదని పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు తకు ఎలాంటి నివేదిక అందలేదని, ఇప్పుడు నివేదిక అందరి ముందుకు రావాలని స్పష్టం చేసింది. అందరూ తమను అబద్ధాలు చెబుతున్నామని అంటున్నారని కన్నీటి పర్యంతమైంది.

#WATCH | "We have been going through mental torture, it's about the respect of women athletes…We aren't receiving any response from Sports Ministry, it's been 3 months": Wrestlers protest against then WFI chief and BJP strongman Brijbhushan Singh pic.twitter.com/44qfs8APbs

— ANI (@ANI) April 23, 2023