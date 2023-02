February 22, 2023 / 05:07 PM IST

WPL : మ‌హిళా క్రికెట్‌లో స‌రికొత్త అధ్యాయంగా పేరొందిన‌ మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూపీఎల్) మొద‌టి సీజ‌న్ హ‌క్కుల‌ను టాటా గ్రూప్ ద‌క్కించుకుంది. ఈ లీగ్‌ ఐదు సీజ‌న్ల‌కు కూడా ఈ కంపెనీయే స్పాన్స‌ర్‌గా ఉండ‌నుది. 2027 జూలై వ‌ర‌కు టాటా గ్రూప్ టైటిల్ స్పాన్స‌ర్‌గా కొన‌సాగుతుంది. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ టైటిల్ స్పాన్స‌ర్‌షిప్ హ‌క్కులను టాటా కంపెనీకి క‌ట్ట‌బెడుతున్న‌ట్టు బీసీసీఐ అధికారింగా ధ్రువీక‌రించింది. ఈమేర‌కు ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ కూడా పెట్టింది.

‘మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ఆరంభ సీజ‌న్ టైటిల్ స్పాన్స‌ర్‌షిప్ హ‌క్కుల‌ను టాటా గ్రూప్ ద‌క్కించుకుందని చెప్ప‌డానికి చాలా సంతోసిస్తున్నా. వాళ్ల మ‌ద్ద‌తుతో మ‌హిళా క్రికెట్‌ను మ‌రో స్థాయికి తీసుకెళ్తామ‌నే నమ్ముతున్నాం’ అని బీసీసీఐ సెక్ర‌ట‌రీ జై షా ట్వీట్ చేశాడు. ఇప్ప‌టికే టాటా గ్రూప్ ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ టైటిల్ స్పాన్స‌ర్‌గా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ మీడియా హ‌క్కుల‌ను ఐదేళ్ల కాలానికి వైకోమ్ సంస్థకు బీసీసీఐ క‌ట్ట‌బెట్టింది.

ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన డ‌బ్ల్యూపీఎల్ వేలంలో భార‌త ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన రికార్డు ధ‌ర ప‌లికింది. ఆమెను రూ.3.44 కోట్ల‌కు రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు కొనుగోలు చేసింది. విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ రూ. 2 కోట్లు ప‌లికింది. ష‌ఫాలీతో పాటు జేమీమా రోడ్రిగ్స్ ( రూ.2.2 కోట్లు)ను ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ కొన్న‌ది. బీసీసీఐ తొలిసారిగా నిర్వ‌హిస్తున్న మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూపీఎల్) మార్చి 4న ముంబైలో ప్రారంభం కానుంది. ఆరంభ సీజ‌న్ టైటిల్‌ను ద‌క్కించుకునేందుకు మొత్తం ఐదు ఫ్రాంఛైజీలు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. గుజ‌రాత్ జెయింట్స్‌, ముంబై ఇండియ‌న్స్, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్, రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు, యూపీ వారియ‌ర్స్ బ‌రిలో ఉన్నాయి.

మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూపీఎల్) జ‌ట్ల బిడ్డింగ్ ద్వారా బీసీసీఐకి భారీ ఆదాయం స‌మ‌కూరింది. ఐదు ఫ్రాంఛైజీల‌కు జ‌ట్ల‌ను కేటాయించ‌డం ద్వారా రూ. 4,670 కోట్లు వ‌చ్చాయి. అదానీ గ్రూప్‌, రిలియ‌న్స్, ఆర్సీబీ (డియాజియో), ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్, కాప్రి గ్లోబ‌ల్ కంపెనీలు ఐదు ఫ్రాంఛైజీల‌ను ద‌క్కించుకున్నాయి.

I am delighted to announce the #TataGroup as the title sponsor of the inaugural #WPL. With their support, we’re confident that we can take women’s cricket to the next level. @BCCI @BCCIWomen @wplt20 pic.twitter.com/L05vXeDx1j

— Jay Shah (@JayShah) February 21, 2023