Virat Kohli | ఒలింపిక్ సైన్యానికి ‘వీడియో మెసేజ్’.. కోహ్లీ ఏం చెప్పాడంటే..?

July 15, 2024 / 06:21 PM IST

Virat Kohli : ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో ప‌త‌కాల వేట‌కు సిద్ధ‌మైన‌ అథ్లెట్ల బృందానికి క్రికెట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) ఓ సందేశం పంపాడు. జూలై 26న విశ్వ క్రీడ‌ల ఆరంభం కానున్న నేప‌థ్యంలో.. కోట్లాది మంది భార‌తీయుల క‌ల‌ల్ని మోసుకెళ్లిన భార‌త స్క్వాడ్‌కు వీడియో మెసేజ్ ద్వారా కోహ్లీ ‘ఆల్ ది బెస్ట్’ చెప్పాడు. ర‌క్తాన్ని, చెమ‌ట‌ను చిందించి మెగా టోర్నీకి అర్హ‌త సాధించిన ఒలిపింక్ సైన్యానికి యావ‌త్ భార‌తం మ‌ద్దతుగా నిల‌వాల‌ని విరాట్ పిలుపునిచ్చాడు.

ఇండియా, భార‌త్, హిందూస్తాన్.. ఒకానొక కాలంలో భార‌త దేశ‌మంటే పాములు ప‌ట్టేవాళ్లతో, ఏనుగుల‌తో కూడినది అని ప్ర‌పంచ‌మంతా అనుకునేది. అయితే.. కాల క్ర‌మంలో ఆ ఆలోచ‌న మారింది. ఈరోజు మ‌నదేశం ప్ర‌పంచంలోనే అదిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా అంద‌రికీ తెలుసు. భార‌త్ ఇప్పుడు అంత‌ర్జాతీయ సాంకేతిక కేంద్రం. ఇదొక్క‌టే కాదు క్రికెట్, బాలీవుడ్, యూనికార్న్ స్టార్ట‌ప్ కంపెనీలతో పాటు ప్ర‌పంచంలోనే అభివృద్ది చెందుతున్న అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్య‌వ‌స్థ‌గా పేరుగాంచాం. ఇలాంటి గొప్ప‌ దేశానికి అవ‌స‌ర‌మైన పెద్ద విజ‌యం ఏం కావాలి? ఎక్కువ బంగారం, వెండి, కాంస్య ప‌త‌కాలు అంతే.

From dreams to medals.🏅

It’s time to back our athletes as they step foot into Paris!✊🏼🇮🇳@IIS_Vijayanagar @StayWrogn #JaiHind #WeAreTeamIndia #Paris2024 #RoadToParis2024 #StayWrogn pic.twitter.com/pbi7TYWjsN

— Virat Kohli (@imVkohli) July 15, 2024