November 5, 2023 / 11:36 AM IST

Virat Kohli : ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ఛేజ్‌మాస్ట‌ర్‌గా వెలుగొందుతున్న‌ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) ఆదివారం 35వ ప‌డిలోకి అడుగుపెట్టాడు. దాంతో సోష‌ల్‌మీడియాలో ఈ భార‌త స్టార్ ఆటగాడికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్ర‌ముఖ సైక‌త శిల్పి సుద‌ర్శ‌న్ ప‌ట్నాయ‌క్(Sudarshan Patnaik) త‌నదైన స్ట‌యిల్లో కోహ్లీకి విషెస్ చెప్పాడు.

ఒడిశాలోని పూరీలో స‌ముద్ర తీరం ఒడ్డున ఇసుక‌తో కోహ్లీ సైక‌త శిల్పానికి రూప‌మిచ్చాడు. బ్లూ జెర్సీలో ఉన్న కోహ్లీ ఫొటో ప‌క్క‌న హ్యాపీ బ‌ర్త్ డే విరాట్ అని రాశాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ‘విరాట్ కోహ్లీకి ఇసుక బొమ్మ‌తో బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలియ‌జేస్తున్నా. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టుకు బెస్ట్ ఆఫ్ ల‌క్ చెప్తున్నా’ అని ప‌ట్నాయ‌క్ పేర్కొన్నాడు.

#WATCH | Odisha: Sand artist Sudarshan Patnaik created a sand sculpture of Indian cricketer Virat Kohli on the occasion of his birthday, in Puri. pic.twitter.com/AT8KBA08Ek

— ANI (@ANI) November 5, 2023