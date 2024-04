April 30, 2024 / 11:53 AM IST

Aa Okkati Adakku | అల్లరి నరేశ్ (Allari Naresh) కథానాయకుడిగా వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఆ ఒక్క‌టీ అడ‌క్కు’. ఈ సినిమాకు మల్లి అంకం ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఫరియా అబ్దుల్లా(Faria Abdulla) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. వెన్నెల కిశోర్‌, వైవా హర్ష తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. అయితే ఈ చిత్రం మే 03న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా రెండు రోజులే ఉండడంతో తాజాగా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది ఈ చిత్రం.

సెన్సార్ బోర్డ్ స‌భ్యులు ఈ సినిమాకు యూ/ఏ U/A సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేశారు. ఇక ర‌న్‌టైం విష‌యానికి వ‌స్తే.. 2 గంట‌ల 14 నిమిషాలు ఫుల్ ఫ‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌తో ఈ చిత్రం రాబోతున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. చిలక ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్‌పై రాజీవ్ చిలక ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండ‌గా.. వెన్నెల కిషోర్, జామీ లివర్, వైవా హర్ష, అరియానా గ్లోరీ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు రచయిత – అబ్బూరి రవి, ఎడిటర్ – చోటా కె ప్రసాద్, డోప్ – సూర్య, సంగీత దర్శకుడు – గోపీ సుందర్.

