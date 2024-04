April 30, 2024 / 11:36 AM IST

Krishnamma Movie | హీరో సత్యదేవ్‌ (Satyadev) కథానాయకుడిగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘కృష్ణమ్మ’ (Krishnamma). ఈ సినిమాకు వి.వి.గోపాల కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. అరుణాచల క్రియేషన్స్ బ్యాన‌ర్‌లో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాను కృష్ణ కొమ్మలపాటి నిర్మిస్తుండ‌గా.. టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు కొరటాల శివ సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలావుంటే ఈ సినిమాను మే 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది.

ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌డంతో ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను భారీ ఎత్తున్న ప్లాన్ చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ వేడుక కోసం టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కులు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, సుకుమార్, కొరటాల శివ, అనిల్ రావిపూడి, గోపిచంద్ మలినేని ముఖ్య అతిథులుగా రానున్నారు. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదికగా వెల్ల‌డించింది. ఇక ఈ వేడుక‌ను హైద‌రాబాద్ మాదాపూర్ లో నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది.

The stars have aligned for #Krishnamma and so have the blockbuster directors of Telugu Cinema ❤️‍🔥

Catch them at the GRANDEST PRE-RELEASE EVENT OF TELUGU CINEMA on May 1st ✨

▶️ https://t.co/3AYZQLUVkf#Krishnamma GRAND RELEASE ON 𝐌𝐀𝐘 𝟏𝟎𝐭𝐡 by @MythriReleases &… pic.twitter.com/rIWYB6UWAl

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 29, 2024