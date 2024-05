May 20, 2024 / 12:49 PM IST

Indian 2 | కోలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు శంకర్‌ (Shankar) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. రాంచరణ్‌ హీరోగా ‘గేమ్ ఛేంజర్’ (Game Changer) చేస్తున్న శంక‌ర్ కమల్‌హాసన్‌తో ‘ఇండియన్ 2’ (Indian 2) తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఇండియన్‌ 2 గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) ను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అయితే పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ వచ్చిన సినిమా ఎట్టకేలకు రిలీజ్‌ డేట్ లాక్ చేసుకుంది. 2024 జులై 12న ఈ మూవీ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక దీనితో పాటు ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను మే 22న విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించింది. ఇక ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫైన‌ల్ అవ్వ‌డంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్​ ఖుషి అవుతున్నారు.

కమల్- శంకర్ కాంబినేషన్‌లో 1996లో రిలీజైన ‘భారతీయుడుస చిత్రం ఎంత పెద్ద స‌క్సెస్ అయ్యిందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. ఇక ఈ సినిమా విడుద‌లైన 28 ఏండ్ల త‌ర్వాత దీనికి సీక్వెల్ రాబోతుండ‌డంతో మూవీపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భవానీ శంకర్, ఎస్జే సూర్య, సిద్దార్థ్, గుల్షన్ గ్రోవర్‌లు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

Vanakkam INDIA! 🇮🇳 The 1st single from INDIAN-2 in Rockstar ANIRUDH musical is dropping on May 22nd! 🥁 Get ready to welcome the comeback of SENAPATHY! 🤞🏻 Releasing worldwide in cinemas 12th July 2024! 🎬🤩#Indian2 🇮🇳 #Ulaganayagan @ikamalhaasan @shankarshanmugh… pic.twitter.com/9xcsaDTVf5

— Lyca Productions (@LycaProductions) May 19, 2024