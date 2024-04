April 26, 2024 / 06:01 PM IST

World Cup Qualifier : మ‌హిళ‌ల పొట్టి ప్రపంచక‌ప్ క్వాలిఫ‌య‌ర్‌(T20 World Cup Qualifier 2024)లో సంచ‌ల‌నం న‌మోదైంది. జింబాబ్వే(Zimbabwe)పై ప‌సికూన వ‌నౌతు(Vanautu) జ‌ట్టు థ్రిల్లింగ్ విజ‌యం సాధించింది. అబుదాబీలోని షేక్ జ‌యేద్ స్టేడియంలో ‘గ్రూప్ బి’ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే ఆదినుంచి త‌డ‌బ‌డింది.

టాస్ గెలిచిన భారీ స్కోర్ చేయాల‌నుకున్న ఆ జ‌ట్టును వ‌నౌతు బౌల‌ర్లు అద్భుతంగా క‌ట్టడి చేశారు. 13.1 ఓవ‌ర్ల‌లో 62 ప‌రుగుల‌కే 10 వికెట్లు కోల్పోయింది. అనంత‌రం స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని 16.3 ఓవ‌ర్లో ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది.

Vanuatu head coach Josh Rasu has hailed his team’s spirit fresh from their shock win over Zimbabwe at the Women’s #T20WorldCup Qualifier 👇https://t.co/ZinKVvkzxk

— ICC (@ICC) April 26, 2024