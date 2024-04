April 26, 2024 / 05:00 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఆల్‌రౌండ‌ర్ అరంగేట్రం చేయనున్నాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్ యువ‌కెర‌టం గుల్బ‌దిన్ న‌యూబ్(Gulbadin Naib) త్వ‌రలోనే ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) జ‌ట్టుతో క‌లువ‌నున్నాడు. స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ మిచెల్ మార్ష్ (Mitchell Marsh) టోర్నీకి దూర‌మ‌వ్వ‌డంతో గుల్బ‌దిన్‌తో ఢిల్లీ ఒప్పందం చేసుకుంది.

ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్‌ను జ‌ట్టులోకి ఆహ్వానిస్తూ శుక్ర‌వారం ఢిల్లీ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టింది. రూ.50 లక్ష‌ల కనీస ధ‌ర‌కు గుల్బ‌దిన్‌ను కొన్న‌ట్టు స‌మాచారం. ప్ర‌స్తుతం పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ఆరో స్థానంలో ఉన్న రిష‌భ్ పంత్ సేన‌కు గుల్బ‌దిన్ బ‌ల‌మ‌వుతాడా? లేదా ? చూడాలి.

Can’t wait to see these celebrations in #IPL2024, @GbNaib 🔥 pic.twitter.com/4vlhueMYmE

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 26, 2024