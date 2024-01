January 19, 2024 / 01:31 PM IST

Usman Khawaja : ఆస్ట్రేలియా ఓపెన‌ర్ ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(Usman Khawaja) గాయ‌ప‌డ్డాడు. వెస్టిండీస్ పేస‌ర్ ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్(Shamar Joseph) బౌలింగ్‌లో షార్ట్ పిచ్ బంతి అత‌డి హెల్మెట్‌కు బ‌లంగా తాకింది. దాంతో, బ్యాట్ కింద ప‌డేసిన‌ ఖ‌వాజా నొప్పితో విల‌విల‌లాడాడు. దాంతో ప‌రుగెత్తుకొచ్చిన‌ ఫిజియో ఖ‌వాజాకు కంక‌ష‌న్ టెస్ట్ నిర్వ‌హించాడు. అయితే.. అంతా బాగుంద‌ని చెప్పిన ఈ స్టార్ ఓపెన‌ర్ బ్యాటింగ్ చేసేందుకు సిద్ధంగా లేన‌ని చెప్పడంతో అత‌డిని రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

అయితే.. మైదానం వీడుతున్న స‌మ‌యంలో నోట్లోంచి ర‌క్తం వ‌చ్చింది. దాంతో, ఆసీస్ వైద్య బృందం అత‌డికి వెంట‌నే స్కానింగ్ ప‌రీక్ష‌లు చేయించింది. అయితే ద‌వ‌డ ఎముక విరిగిన ఆన‌వాళ్లు లేక‌పోవ‌డంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

Australia were a run away from victory when a Shamar Joseph bouncer forced Usman Khawaja to retire hurt 🤕

It’s been learnt that the Australian opener has been cleared of jaw fracture #AUSvWI pic.twitter.com/S4fxPbciX4

