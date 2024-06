June 12, 2024 / 06:29 PM IST

IND vs USA : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ పోటీల‌కు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న అమెరికా(USA) సూప‌ర్ – 8కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది. తొలి పోరులో కెన‌డా.. అనంత‌రం మాజీ చాంపియ‌న్ పాకిస్థాన్‌కు షాకిచ్చిన మొనాక్ ప‌టేల్ (Monak Patel) బృందం మూడో మ్యాచ్‌కు సిద్ద‌మైంది. అది కూడా టైటిల్ ఫేవ‌రెట్ టీమిండియా(Team India)తో న్యూయార్క్‌లో త‌ల‌డ‌ప‌నుంది. భార‌త్‌తో కీల‌క మ్యాచ్‌కు ముందు అమెరికా హిట్ట‌ర్ అరోన్ జోన్స్ (Aaron Jones) సంచ‌న‌ల వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. గ‌తంలో తాము పెద్ద జ‌ట్ల‌ను ఓడించామ‌ని.. భార‌త్‌కు గ‌ట్టి పోటీ ఇస్తామ‌ని జోన్స్ అన్నాడు.

న్యూయార్క్‌లో మంగ‌ళ‌వారం మీడియా స‌మావేశంలో జోన్స్ మాట్లాడాడు. ‘భార‌త్‌కు మేము గ‌ట్టి పోటీనిస్తాం. ప్ర‌తి మ్యాచ్‌లో విజ‌యమే ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. టీమిండియాపై కూడా భ‌యం లేకుండా ఆడి టాప్‌లోకి రావాల‌నుకుంటున్నాం. అందుని మేము గ‌ట్టిగా శిక్ష‌ణ తీసుకుంటున్నాం. గ‌త రెండు వారాలుగా మేమంతా జ‌ట్టుగా బాగా ఆడుతున్నాం. బుధ‌వారం భార‌త్‌పై కూడా మేము దూకుడుగానే ఆడుతాం. గ‌తంలో పెద్ద జ‌ట్ల‌ను మేము ఓడించాం’ అని జోన్స్ తెలిపాడు.

Aaron Jones dominates as the top six hitter of the 2024 @ICC @T20WorldCup! 🤩🔥#T20WorldCup | #WeAreUSACricket 🇺🇸 pic.twitter.com/fmM4y7fcJU

— USA Cricket (@usacricket) June 11, 2024