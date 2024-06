June 14, 2024 / 07:45 PM IST

T20 World Cup 2024 : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ పోటీల‌కు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న అమెరికా (USA) చ‌రిత్ర‌కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది. అరంగేట్రంలోనే స‌మిష్ఠి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో అద‌ర‌గొడుతున్న యూఎస్ఏ సంచ‌ల‌న విజ‌యాలకు కేరాఫ్ అయింది. తొలి పోరులో కెన‌డాకు.. అనంత‌రం మాజీ చాంపియ‌న్ పాకిస్థాన్‌ (Pakistan)కు షాకిచ్చిన ఆతిథ్య జ‌ట్టు మ‌రో రెండు పాయింట్లు సాధిస్తే సూప‌ర్ 8కు దూసుకెళ్తుంది.

అవును. జూన్ 14 శుక్ర‌వారం అమెరికా ఆఖ‌రి లీగ్ మ్యాచ్‌కు సిద్ద‌మైంది. అయితే.. ఐర్లాండ్‌తో ఫ్లోరిడాలో జ‌రిగే ఈ మ్యాచ్‌కు వ‌రుణుడి ముప్పు ఉంది. ఒక‌వేళ వాన ఎక్కువ‌గా ప‌డితే ఆట సాధ్యం కాక‌పోవ‌చ్చు. అదే జ‌రిగితే ఇరుజ‌ట్ల‌కు ఒక్కో పాయింట్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఐదు పాయింట్ల‌తో అమెరికా సూప‌ర్ 8కు చేరుతుంది.

Weather, the biggest player in today’s #USAvIRE clash 🌧️

Reminder that if the game is washed out, USA go through eliminating Pakistan & Ireland

Preview: https://t.co/sYlG2LZhXx | #T20WorldCup pic.twitter.com/cQ51awh5Hm

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 14, 2024