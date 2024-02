Up Captain Alyssa Healy Stops The Pitch Invader Pics Went Viral

WPL 2024 | ‘మైదానంలోకి దూసుకొస్తావా.. నిన్ను ఎలా అడ్డుకుంటానో చూడు..!

February 29, 2024 / 10:24 AM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌లో యూపీ వారియ‌ర్స్(UP Warriorz) బోణీ కొట్టింది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)ను ఓడించి పాయింట్ల ఖాతా తెరిచింది. బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో బుధ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబైకి ఓట‌మిని రుచి చూపించింది. అయితే.. ముంబై ఇన్నింగ్స్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ఓ ఆస‌క్త‌క‌ర సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఒక అభిమాని భ‌ద్ర‌తా వ‌ల‌యాన్ని దాటుకొని స్టేడియంలోకి దూసుకురావ‌డంతో కాసేపు ఆట‌కు అంత‌రాయం క‌లిగింది.

అయితే.. అత‌డు మైదానంలోకి వ‌స్తుండ‌డం గ‌మ‌నించిన యూపీ కెప్టెన్ అలీసా హేలీ() ధైర్యాన్ని ప్ర‌దిర్శించింది. ‘నీ ఆట‌లు నా ముందు సాగ‌వంటూ’ అత‌డిని ఒంటరిగానే అడ్డుకొంది. ఆమె నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు అత‌డు ఎంతో ప్ర‌య‌త్నించాడు.

A tough tackle this from @ahealy77 as a pitch invader briefly halts play at the M Chinnaswamy stadium during the #WPL match between #MI & #UPWarriorz

📸 @AseefToi pic.twitter.com/vYtxYH9cF5 — Manuja (@manujaveerappa) February 28, 2024

ఆలోపే సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ప‌రుగున వ‌చ్చి స‌ద‌రు అభిమానిని లాక్కెళ్లారు. హేలీ స‌ద‌రు అభిమానిని అడ్డుకుంటున్న‌ ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అయ్యాయి. ఆ ఫొటోలు చూసిన‌వాళ్లంతా హేలీ ధైర్యాన్ని, స‌మ‌య‌స్ఫూర్తిని కొనియాడుతున్నారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన‌ ముంబైకి ఓపెన‌ర్లు హేలీ మాథ్యూస్(55), య‌స్తికా భాటియా(26) శుభారంభ‌మిచ్చారు. అయితే.. యూపీ బౌల‌ర్ల దెబ్బ‌కు ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన‌వాళ్లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. దాంతో, హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సేన నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 161 ప‌రుగులు కొట్టింది.

Smashing it all across the park, Kiran Navgire has got off to a flying start 🔥🔥 Live – https://t.co/B5aPe30OXX #TATAWPL #MIvUPW pic.twitter.com/D28SxJH1pb — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 28, 2024

అనంత‌రం ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో యూపీ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ కిర‌ణ్ నవ్‌గ‌రే (57 31 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్లు)దంచికొట్టింది. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ లీగ్ చ‌రిత్ర‌లోనే వేగ‌వంతమైన హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదింది. గ్రేస్ హ్యారిస్(38 నాటౌట్), దీప్తి శ‌ర్మ‌(27 నాటౌట్‌)లు రాణించ‌డంతో, యూపీ జ‌ట్టు 16.3 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

