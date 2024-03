March 17, 2024 / 03:01 PM IST

IPL 2024 : ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో ఎంతో పాపుల‌ర్ అయిన‌ ఐపీఎల్(IPL 2024) కొత్త సీజ‌న్ కోసం స్టార్ క్రికెట‌ర్లు భార‌త్‌కు విచ్చేస్తున్నారు. విదేశీ ఆట‌గాళ్లంతా ఒక్కరొక్క‌రుగా త‌మ ఫ్రాంచైజీ హోట‌ల్‌లో అడుగుపెడుతున్నారు. ఆదివారం ఉద‌యం స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ స్టార్ ట్రావిస్ హెడ్(Travis Head) కూడా హైద‌రాబాద్ చేరుకున్నాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరోకు హోట‌ల్‌లో ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది. మాజీ కెప్టెన్ ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్, హెడ్‌కోచ్ డానియ‌ల్ వెటోరీ, హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌లు సైతం ఆరెంజ్ ఆర్మీ క్యాంప్‌లో చేరారు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు ఇప్పుడు ఫుల్ జోష్‌లో ఉంది.

భార‌త్ ఆతిథ్య‌మిచ్చిన వన్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో హెడ్ దంచికొట్టాడు. వాంఖ‌డేలో టీమిండియాతో జ‌రిగిన‌ ఫైన‌ల్లో సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో ఆస్ట్రేలియాను గెలిపించాడు. అంత‌కుముందు డ‌బ్ల్యూటీసీ(WTC 2023) ఫైన‌ల్లోనూ హెడ్ రోహిత్ సేన‌పై శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్కాడు. విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌లతో శుభారంభాలు ఇచ్చే ఈ స్టార్ ఓపెన‌ర్‌ను హైద‌రాబాద్ కొనేసింది. నిరుడు దుబాయ్‌లో జ‌రిగిన వేలంలో రూ.6.8 కోట్ల‌కు సొంతం చేసుకుంది.

అత‌డితో పాటు ఆసీస్ కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్‌(Pat Cummins)ను కూడా భారీ ధ‌ర‌తో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ద‌క్కించుకుంది. ఈ ఇద్ద‌రూ హైద‌రాబాద్ రాత మారుస్తారని ఎస్ఆర్‌హెచ్ యాజమాన్యం భావిస్తోంది. 2016లో చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన హైద‌రాబాద్ ఆ త‌ర్వాత నిరాశ‌ప‌రిచింది. 16వ సీజ‌న్‌లో అయితే.. మ‌రీ దారుణ‌మైన ఆట‌తో అట్ట‌డుగును నిలిచింది.

