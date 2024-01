January 4, 2024 / 04:24 PM IST

ICC : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్(ICC) గురువారం ‘వ‌న్డే ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ 2023’ (ODI Player Of The Yearr)అవార్డు నామినీస్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఈ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అవార్డు కోసం ఈసారి భార‌త క్రికెట‌ర్ల(Indian Cricketers) మ‌ధ్య‌నే గ‌ట్టి పోటీ నెల‌కొంది. అవును.. టీమిండియా నుంచి ఈ అవార్డుకు ఏకంగా ముగ్గురు పోటీప‌డుతున్నారు.

వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(ODI World Cup)లో చెల‌రేగిన విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), మ‌హ్మ‌ద్ ష‌మీ(Mohammad Shami), యువ ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(Shubman Gill). ఇక గ‌త ఏడాది నిల‌క‌డ‌గా రాణించిన‌ న్యూజిలాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ డారిల్ మిచెల్(Daryl Mitchell) కూడా బ‌రిలో నిలిచాడు.

Who should be the ODI player of the year? #ICCAwards pic.twitter.com/g91bypUVsp

— Abdul Ghaffar 🇵🇰 (@GhaffarDawnNews) January 4, 2024