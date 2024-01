January 16, 2024 / 03:22 PM IST

BCCI Central Contracts: ఏడాదికాలంగా భారత క్రికెట్‌లో అంచనాలకు మించి రాణిస్తున్న యువ క్రికెటర్లు యశస్వి జైస్వాల్‌, శివమ్‌ దూబేలకు భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పనుందా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నది. గతేడాది ఐపీఎల్‌తో పాటు భారత జాతీయ జట్టు తరఫున ఆడుతూ నిలకడగా రాణించిన ఈ ఇద్దరికీ ఈ ఏడాది నుంచి బీసీసీఐ వార్షిక కాంట్రాక్టులు ఇవ్వనున్నట్టు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే విడుదల కాబోతున్న సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టుల లిస్ట్‌లో ఈ ఇద్దరి పేరు చేర్చినట్టు బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

జైస్వాల్‌ గతేడాది వెస్టిండీస్‌తో జులైలో ముగిసిన టూర్‌లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పట్నుంచి అతడు భారత్‌ ఆడుతున్న టీ20, టెస్టు జట్టులో రెగ్యులర్‌ ప్లేయర్‌గా మారిపోయాడు. ముఖ్యంగా టీ20లలో అతడు భారత భవిష్యత్‌ స్టార్‌గా ఎదుగుతున్నాడు. స్వదేశంలో అఫ్గాన్‌తో జరుగుతున్న మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్‌లో ఆడలేకపోయిన అతడు.. రెండో మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగి వీరవిహారం చేశాడు. 34 బంతుల్లోనే 68 పరుగులుచేసిన జైస్వాల్‌.. భారత్‌ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు.

Jaiswal & Dube set to receive BCCI contract for their fantastic performance. [Gaurav Gupta by TOI] pic.twitter.com/93jx7vOesm

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 16, 2024