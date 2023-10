October 25, 2023 / 12:16 PM IST

Team India | స్వదేశంలో జరుగుతున్న 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్‌ (World Cup 2023)లో టీమ్‌ ఇండియా (Team India) అదరగొడుతోంది. సమిష్టి ప్రదర్శనతో కదంతొక్కుతూ వరుస విజయాలు సాధిస్తోంది. ఆదివారం ధర్మశాలలో జరిగిన పోరులో టీమ్‌ఇండియా 4 వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను చిత్తుచేసి.. ప్రపంచకప్‌లో వరుసగా ఐదో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇంకో మ్యాచ్‌ గెలిస్తే.. వరల్డ్‌ కప్‌ 2023 సెమీ ఫైనల్‌ చేరిన మొట్టమొదటి జట్టు రోహిత్‌ సేననే అవుతుంది.

ఇక ఇదే ఊపుతో తన తదుపరి మ్యాచ్‌కు రెడీ అవుతోంది టీమ్‌ ఇండియా. ఈ నెల 29వ తేదీన ఇంగ్లండ్‌తో తలపడనుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక మ్యాచ్‌కు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లక్నోలోని ఏక్నా స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు కాస్త సమయం ఉండటంతో ప్లేయర్సంతా రిలాక్స్‌ అవుతున్నారు. న్యూజిలాండ్‌తో మ్యాచ్‌ అనంతరం తర్వాతి మ్యాచ్‌కు చాలా గ్యాప్‌ రావడంతో వారంతా ధర్మశాలలోనే ఉండిపోయారు. ఈ విలువైన సమయాన్ని ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ లాంగ్‌ బ్రేక్‌లో టీమ్‌ ఇండియా సపోర్ట్‌ స్టాఫ్‌ ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లింది (Indian Support Staff Went For Trekking). హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌, బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ విక్రమ్‌ రాథోడ్‌, బౌలింగ్‌ కోచ్‌ రాస్‌ మాంబ్రే, మెడికల్‌ టీమ్‌, ఇతర సపోర్టింగ్‌ స్టాఫ్‌ అంతా కలిసి ధర్మశాలలో ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లారు. అక్కడి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా, ఈ ట్రెక్కింగ్‌కు టీమ్‌ఇండియా ప్లేయర్స్‌కు బీసీసీఐ అనుమతి ఇవ్వలేదు. డే అవుట్‌కు వెళ్లొచ్చు కానీ, ట్రెక్కింగ్‌ వంటి అడ్వెంచర్స్‌కు వెళ్లేందుకు వీళ్లేదని స్పష్టం చేసింది. ధర్మశాలలో ఫేమస్‌ అయిన పారా గ్లైడింగ్‌కూ అనుమతి ఇవ్వలేదు. ధర్మశాలలో షాపింగ్ లేదా డే అవుట్‌కు వెళ్లడానికి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉందని, ట్రెక్కింగ్, పారా గ్లైడింగ్ వంటి అడ్వెంచర్స్‌కు వెళ్లొద్దని సూచించింది. దీంతో ప్లేయర్స్‌ అంతా ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీతో తమ సమయాన్ని గడుపుతున్నారు.

A day off for the squad is a day well spent in the hills for the support staff 🏔️

Dharamsala done ✅

💙 Taking some positive vibes to Lucknow next #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvENG pic.twitter.com/g0drFKacT4

