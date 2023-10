Fawad Ahmed | ఆస్ట్రేలియన్‌ క్రికెటర్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. నాలుగు నెలల చిన్నారి మృతి

October 25, 2023 / 11:14 AM IST

Fawad Ahmed | ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియన్‌ క్రికెటర్‌ (Australian Cricketer) ఫవాద్‌ అహ్మద్‌ (Fawad Ahmed) ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన నాలుగు నెలల చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు (Death Of 4-Month Old Son). ఈ విషయాన్ని ఫవాద్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత తన చిన్నారి ఈ లోకాన్ని వీడినట్లు తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యారు.

ఫవాద్‌ అహ్మద్‌ భార్య ఈ ఏడాది జూన్‌లో రెండో సంతానం కింద పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. దురదృష్టవశాత్తు బాబు పుట్టినప్పటి నుంచి పలు ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడు. దీంతో మెల్‌బోర్న్‌లోని రాయల్‌ చిల్డ్రన్స్‌ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బాబు ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఈనెల 23న ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఫవాద్‌ తెలిపారు.

‘సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత బాధాకరమైన, కఠినమైన పోరాటంలో నా చిన్నారి దేవదూత ఓడిపోయాడు. మేము తనని చాలా మిస్‌ అవుతున్నాం. నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్లావని భావిస్తున్నా. ఎవరూ ఇలాంటి బాధను అనుభవించకూడదని ఆశిస్తూ ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా’ అంటూ పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ మేరకు చిన్నారి ఆసుపత్రి బెడ్‌పై ఉన్న ఫొటోలను షేర్‌ చేశారు. ఫవాద్‌ పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన అభిమానులు చిన్నారి మృతికి సంతాపం తెలుపుతున్నారు. ఈ కష్టకాలంలో ఫవాద్‌, ఆయన కుటుంబం, స్నేహితులకు సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు.

انااللہ وانا الیہ راجعو ن

Till we meet again my little angel 💔,

Unfortunately after a long struggle my little man has lost the painful & tough fight, I believe you are in a better place,we will miss you so much💔,

I hope no one ever goes through this pain,

Request for Prayers 🤲🏽 pic.twitter.com/cpAn29Wvnf

— Fawad Ahmed (@bachaji23) October 23, 2023