July 14, 2023 / 07:55 PM IST

Team India – South Africa Tour : వెస్టిండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న‌ భార‌త జ‌ట్టు(Team India) త్వ‌ర‌లోనే ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa) గ‌డ్డ‌పై కాలుమోప‌నుంది. అవును.. టీమిండియా, ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న ఖ‌రారైంది. భారత క్రికెట్ బోర్డు(BCCI), ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు(CSA)లు ఈరోజు షెడ్యూల్ విడుద‌ల చేశాయి. స‌ఫారీ గ‌డ్డ‌పై టీమిండియా 3 టీ20లు, 3 వ‌న్డేలు, రెండు టెస్టుల సిరీస్ ఆడ‌నుంది.

టీ 20 మ్యాచ్‌తో సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య డ‌ర్బ‌న్ వేదిక‌గా డిసెంబ‌ర్ 10న తొలి టీ20 మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నుంది. వెస్టిండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న ముగియ‌గానే టీమిండియా ద‌క్షిణాఫ్రికాకు బ‌య‌లుదేర‌నుంది. ఆలోపు బీసీసీఐ ప‌ర్య‌ట‌న‌కు ఎంపికైన ఆట‌గాళ్ల పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించ‌నుంది.

BCCI and @ProteasMenCSA announce fixtures for India’s Tour of South Africa 2023-24.

— BCCI (@BCCI) July 14, 2023