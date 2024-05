May 10, 2024 / 10:03 PM IST

GT vs CSK : గుజ‌రాత్ నిర్దేశించిన భారీ ఛేద‌న‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(CSK) క‌షాల్లో ప‌డింది. ఆదిలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వింద్ర‌(1)ను ఉమేశ్ వెన‌క్కిడేవిడ్ మిల్ల‌ర్ ర‌నౌట్ చేయ‌గా.. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన సందీప్ వారియ‌ర్ చెన్నై ఇంప్యాక్ట్ ఓపెన‌ర్ అజింక్యా ర‌హానే(1)ను బోల్తా కొట్టించాడు. 2 ప‌రుగులకే చెన్నై రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయిన చెన్నైని ఉమేశ్ మ‌రోసారి దెబ్బ కొట్టాడు.

