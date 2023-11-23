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Indian Cricketers: సింహాచ‌లం ఆల‌యంలో టీమిండియా క్రికెట‌ర్లు.. వీడియో

Indian Cricketers: విశాఖ‌లో టీమిండియా క్రికెట‌ర్ సింహాచ‌ల అప్ప‌న్న‌ను ద‌ర్శించుకున్నారు. ఇవాళ ఉద‌యం టీమ్ స‌భ్యులు ఆల‌యానికి వెళ్లారు. గుడి పూజారులు ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. క్రికెట‌ర్ల‌ను ఆశీర్వ‌దించారు. ఇవాళ్టి నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో టీమిండియా 5 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే.

Indian Cricketers: సింహాచ‌లం ఆల‌యంలో టీమిండియా క్రికెట‌ర్లు.. వీడియో

విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం: భార‌త జ‌ట్టు క్రికెట‌ర్లు(Indian Cricketers) ఇవాళ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంలో ఉన్న సింహాచ‌ల శ్రీ ల‌క్ష్మీ న‌ర్సింహ స్వామి ఆల‌యాన్ని సంద‌ర్శించారు. కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌, తెలుగు క్రికెట‌ర్ తిల‌క్ వ‌ర్మ‌, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌, ఇంకా కోచింగ్ స్టాఫ్ ఇవాళ ఉద‌యం ఆల‌యాన్ని విజిట్ చేశారు. స్వామివారి ముందు క్రికెట‌ర్ల‌కు స్థానిక అర్చ‌కులు పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. కానుక‌లు అంద‌జేశారు.

సూర్య‌కుమార్ నేతృత్వంలోని భార‌త జ‌ట్టు ఇవాళ్టి నుంచి అయిదు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నున్న‌ది. దీనిలో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ ఇవాళ విశాఖలో జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. రాత్రి ఏడు గంట‌ల‌కు మ్యాచ్ ప్రారంభంకానున్న‌ది.

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