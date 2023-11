November 23, 2023 / 03:34 PM IST

విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం: భార‌త జ‌ట్టు క్రికెట‌ర్లు(Indian Cricketers) ఇవాళ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంలో ఉన్న సింహాచ‌ల శ్రీ ల‌క్ష్మీ న‌ర్సింహ స్వామి ఆల‌యాన్ని సంద‌ర్శించారు. కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌, తెలుగు క్రికెట‌ర్ తిల‌క్ వ‌ర్మ‌, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌, ఇంకా కోచింగ్ స్టాఫ్ ఇవాళ ఉద‌యం ఆల‌యాన్ని విజిట్ చేశారు. స్వామివారి ముందు క్రికెట‌ర్ల‌కు స్థానిక అర్చ‌కులు పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. కానుక‌లు అంద‌జేశారు.

#WATCH | Andhra Pradesh: Players of team India visited and offered prayers at Simhachalam Sri Lakshmi Narasimha Swamy temple in Visakhapatnam ahead of the five-match T20 series between Australia and India, starting from today. pic.twitter.com/P42WnPX3q2

— ANI (@ANI) November 23, 2023