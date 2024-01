January 26, 2024 / 07:39 PM IST

Tanmay Agarwal : రంజీ ట్రోఫీలో మ‌రో రికార్డు బ‌ద్ధ‌లైంది. హైద‌రాబాదీ బ్యాట‌ర్ త‌న్మ‌య్ అగ‌ర్వాల్(Tanmay Agarwal) వేగ‌వంత‌మైన ట్రిపుల్ సెంచ‌రీ(Triple Century) కొట్టాడు. శుక్ర‌వారం అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌పై 28 ఏండ్ల త‌న్మ‌య్ 147 బంతుల్లోనే మూడొంద‌లు బాదాడు. దాంతో, ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట‌ర్ మార్కో మ‌రైస్(Marco Marais) పేరిట‌ ఉన్న‌ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

మార్కో 2017లో 191 బంతుల్లో ట్రిపుల్ సెంచ‌రీతో రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. దాంతో, ఆ రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్ట‌డం సాధ్యం కాక‌పోవ‌చ్చ‌ని అనుకున్నారంతా. కానీ, త‌న్మ‌య్ ఆక‌లిగొన్న పులిలా.. అరుణాచల్ ప్ర‌దేశ్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డి అసాధ్యాన్ని ఆవిష్క‌రించాడు.

Tanmay Agarwal has set a new record by scoring the fastest triple hundred in First-Class cricket 🔥#TanmayAgawal #RanjiTrophy #Cricket #HYDvsARP pic.twitter.com/HS3CV6ZVo0

— Wisden India (@WisdenIndia) January 26, 2024