April 25, 2024 / 09:16 PM IST

SRH vs RCB : బ్యాట‌ర్ల‌కు స్వ‌ర్గ‌ధామ‌మైన‌ ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో రాయ‌ల్ చాలెంజర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru) బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. చిన్న‌స్వామిలో త‌మ‌పై రికార్డు స్కోర్ బాదిన‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad)కు భారీ టార్గెట్ నిర్దేశించారు. ఓపెన‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(51), ర‌జ‌త్ పాటిదార్(50)లు అర్ధ సెంచ‌రీలతో క‌దం తొక్క‌గా.. చివ‌ర్లో కామెరూన్ గ్రీన్(37 నాటౌట్), ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స్వ‌ప్నిల్ సింగ్‌(12)లు బౌండ‌రీల‌తో అల‌రించారు. నట‌రాజ‌న్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో స్వ‌ప్నిల్ సిక్స్, ఫోర్ బాదాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 206 ప‌రుగులు చేసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌లో ఉనాద్కాట్ (3/40)తో రాణించాడు.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకున్న ఆర్సీబీకి ఓపెనర్లు శుభారంభమిచ్చారు. అభిషేక్ శ‌ర్మ వేసిన తొలి ఓవ‌ర్‌లో విరాట్ కోహ్లీ (51) బౌండ‌రీతో 10 ప‌రుగులే వ‌చ్చినా.. ఆ తర్వాత‌ భువ‌నేశ్వ‌ర్, క‌మిన్స్ బౌలింగ్‌లో కోహ్లీ, డూప్లెసిస్‌(25)లు బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. దాంతో బెంగ‌ళూరు స్కోర్ 3 ఓవ‌ర్ల‌కే 40 దాటింది. ఈ జోడీని విడ‌దీసేందుకు క‌మిన్స్.. న‌ట్టూను రంగంలోకి దించి ఫ‌లితం రాబ‌ట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత వచ్చిన‌ విల్ జాక్స్(6)ను మార్కండే బౌల్డ్ చేసి ఆర్సీబీని ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు.

