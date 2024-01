January 29, 2024 / 01:00 PM IST

MK Stalin : త‌మిళనాడు ముఖ్య‌మంత్రి ఎం.కే. స్టాలిన్(MK Stalin) టెన్నిస్ దిగ్గ‌జం నొవాక్ జ‌కోవిచ్‌(Novak Djokovic)ను క‌లిశాడు. ఈమ‌ధ్యే స్టాలిన్ స్పెయిన్‌కు విమానంలో వెళ్లాడు. అనుకోకుండా అదే ప్లేన్‌లో జ‌కోవిచ్ కూడా ఉన్నాడు. దాంతో, ఒక్క‌సారిగా ఆశ్చ‌ర్య‌పోయిన స్టాలిన్ వెంట‌నే వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1తో మాట క‌లిపాడు. అనంత‌రం త‌మిళనాడు సీఎం.. జ‌కోతో ఫొటో దిగాడు.

జ‌కోవిచ్‌తో దిగిన ఫొటోను స్టాలిన్ త‌న‌ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఆకాశంలో ఆశ్చ‌ర్యం. స్పెయిన్‌కు విమానంలో వెళ్తుండ‌గా టెన్నిస్ లెజెండ్ జ‌కోవిచ్‌ను క‌లిశాను అని క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ ఫొటో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌(Australian Open 2024)లో ఓట‌మి అనంత‌రం జ‌కో స్వ‌దేశమైన సెర్బియాకు బ‌య‌లుదేరాడు. ఆ స‌మ‌యంలోనే అత‌డు స్టాలిన్‌కు క‌లిసి ఉంటాడు.

Surprise in the skies: Met #Tennis legend @DjokerNole en route to #Spain! 🎾 pic.twitter.com/VoVr3hmk5b

— M.K.Stalin (@mkstalin) January 29, 2024