December 14, 2023 / 07:16 PM IST

Vijay Hazare Trophy : దేశవాళీ క్రికెట్‌లో పాపుల‌ర్ అయిన‌ విజ‌య్‌హజారే ట్రోఫీ(Vijay Hazare Trophy) తుది అంకానికి చేరింది. ఇప్ప‌టికే హ‌ర్యాణా జ‌ట్టు ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్ట‌గా.. రెండో బెర్త్ కోసం క‌ర్నాట‌క‌, రాజ‌స్థాన్ పోటాపోటీగా త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. అయితే.. హ‌ర్యాణాతో జ‌రిగిన తొలి సెమీఫైన‌ల్లో త‌మిళనాడు బ్యాట‌ర్ బాబా ఇంద్ర‌జిత్(Baba Indrajith) అద్భ‌త పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు.

ఓ ప‌క్క‌ పెద‌వి గాయం ఇబ్బందిపెడుతున్నా.. నోటికి ప్లాస్ట‌ర్ వేసుకొని అస‌మానరీతిలో చెల‌రేగి హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు. 4 బౌండ‌రీల‌తో 64 ప‌రుగులు బాదిన అత‌డు అన్షుల్ కంబోజ్(Anshul Kamboj) ఓవ‌ర్లో భారీ షాట్‌కు ప్ర‌య‌త్నించి ఔట‌య్యాడు. ఆ వీడియో ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

In the air….and nicely taken! 🙌

A big moment in the match as Anshul Kamboj gets the crucial wicket of Baba Indrajith (64 off 71). A fine catch by Ankit Kumar 👌👌

Scorecard ▶️ https://t.co/lg2qHYnkSI@IDFCFIRSTBank | #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/0RfIUBjOY3

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 13, 2023