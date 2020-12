ముంబై: ముంబై ఎయిర్‌పోర్టుకు సమీపంలోని డ్రాగ్‌ఆన్‌ఫ్లై క్లబ్‌పై ఆకస్మిక దాడి చేసిన పోలీసులు టీమ్‌ఇండియా మాజీ క్రికెటర్‌ సురేశ్‌ రైనా, బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీ సుసానే ఖాన్‌ తదితరులను అరెస్ట్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. కొవిడ్‌-19 నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు మొత్తం 34 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. రైనా బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాడు. క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడలేవు కానీ, కొవిడ్‌ మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా తెల్లవారు జామున 3 గంటల వరకు పార్టీ చేసుకోవచ్చా అంటూ నెటిజన్లు రైనాపై విరుచుకుపడుతున్నారు. మీమ్స్‌, సెటైర్లతో రైనాను ట్రోలింగ్‌ చేస్తున్నారు.

గత సెప్టెంబర్‌లో కరోనా వైరస్‌కు భయపడి దుబాయ్‌ వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్‌-2020 సీజన్‌ నుంచి తప్పుకున్న రైనా..డిసెంబర్‌లో అదే కరోనా నిబంధనలు అతిక్రమించి అరెస్ట్‌ అయ్యాడంటూ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. మ్యాచ్‌లు ఆడటానికి సమయం లేదు, కానీ రాత్రి 3 గంటలకు వరకు పార్టీకి సమయం ఉందా అంటూ ఓ నెటిజన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Sept- Suresh Raina missed the IPL season because he was scared of COVID-19 after some of his teams were infected w/it.

Dec-Suresh Raina arrested for violating covid norms.#Cricket pic.twitter.com/k0Jf6kwXpC — Tanish Chugh (@TanishChugh3) December 22, 2020

*Guru Randhawa, Suresh Raina and few other people got arrested yesterday in a raid at Mumbai club*



Le IPC section 188: pic.twitter.com/NFvjf9f8ja — Rena Tanweer ???????? (@RenaTanweer) December 22, 2020