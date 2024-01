January 12, 2024 / 03:44 PM IST

Sumit Nagal : భార‌త టెన్నిస్ స్టార్ సుమిత్ నగాల్(Sumit Nagal) కొత్త ఏడాదిలో అద‌ర‌గొట్టాడు. ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్(Australian Open 2024)టోర్నీ మెయిన్ డ్రాకు అర్హ‌త సాధించాడు. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన క్వాలిఫ‌యింగ్ మూడో రౌండ్‌లో స్లొవేకియాకు చెందిన అలెక్స్ మొల్కాన్‌(Alex Molcan)పై నగాల్ అల‌వోక‌గా గెలుపొందాడు.

వ‌రుస సెట్లలో జోరు కొనసాగించిన నగాల్ 6-4, 6-4తో అలెక్స్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించాడు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ బెర్తు ద‌క్కించుకున్నాడు. తొలి రౌండ్‌లో నగాల్ వ‌ర‌ల్డ్ 31 ర్యాంక‌ర్ అలెగ్జాండ‌ర్ బ‌బ్లిక్‌(Alexander Bublik)ను ఢీకొట్ట‌నున్నాడు. 2021 త‌ర్వాత సీజ‌న్ తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌లో భార‌త ఆట‌గాడికి ఇది రెండో మెయిన్ డ్రా.

Determined ✊@nagalsumit 🇮🇳 will compete in his second #AusOpen main draw after defeating Alex Molcan 6-4 6-4.

He didn’t drop a set in qualifying. One to watch at #AO2024? 👀 pic.twitter.com/8d5I951FWw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2024