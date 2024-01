January 12, 2024 / 03:20 PM IST

Sarkaru Naukari | టాలీవుడ్ స్టార్ సింగ‌ర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజును (Akash Goparaju) హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు నిర్మించిన తాజా చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’. ఈ సినిమాకు గంగనమోని శేఖర్ దర్శక‌త్వం వ‌హించ‌గా.. ఆకాశ్‌కు జోడీగా భావన వళపండల్ న‌టించింది. కొత్త సంవ‌త్స‌రం కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద యావరేజ్‌గా నిలిచింది.

అయితే విడుద‌లై 15 రోజులు కూడా కాక‌ముందే ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చింది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో (Amazon prime) ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.ఈ విష‌యాన్ని చిత్రయూనిట్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. తెలంగాణలోని ఒక పల్లెటూరిలో ఆరోగ్య శాఖ ఉద్యోగిగా వస్తాడు గోపాల్ (ఆకాష్ గోపరాజు). అయితే గ్రామంలో నిరోధ్ (Condom) వాడకం గురించి అవగాహన కల్పించడం కోసం ప్ర‌భుత్వం అత‌డిని నియ‌మిస్తుంది. దీంతో కండోమ్స్ తీసుకుని వాటి వాడకం పట్ల గ్రామస్థులను అవగాహనా పరిచేందుకు పూనుకుంటాడు. కానీ అనూహ్యంగా ఆ ప‌ని అతని కాపురంలో చిచ్చు పెడుతుంది. ఇక ఆ త‌రువాత ఏ జ‌రిగింది అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్ క‌థ‌తో ఈ సినిమా రానుండ‌గా.. ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి, సూర్య, సాయిశ్రీనివాస్ వడ్లమాని, మధులత త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

Immerse yourself in the powerful story of #SarkaaruNoukari, where a man’s vision for societal change unfolds🏥

STREAMING NOW ON @PrimeVideoIN

▶️ https://t.co/dBlUkbstYL@Ragavendraraoba @ShekarPhotos @AkashGoparaju98 @BVazhapandal @vasuanv @mangomusiclabel #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/kdqGlL5kwv

— Telugu FilmNagar (@telugufilmnagar) January 12, 2024