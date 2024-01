January 12, 2024 / 03:27 PM IST

NZ vs PAK : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న పొట్టి సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌(Newzealand బోణీ కొట్టింది. ఆక్లాండ్‌లో జ‌రిగిన తొలి టీ20లో 46 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత ఆల్‌రౌండ‌ర్ డారిల్ మిచెల్ (61 : 27 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్లు ) ఊచ‌కోతకు కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్‌(57 : 42 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ తోడ‌వ్వ‌డంతో కివీస్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 226 ప‌రుగులు చేసింది.

భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో పాక్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేయ‌గా.. మాజీ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(57) ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. అయితే.. సౌథీ 18వ ఓవ‌ర్లో అబ్బాస్ అఫ్రిది(1), హ్యారిస్ రౌఫ్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేయ‌డంతో పాక్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. కివీస్ బౌల‌ర్ల‌లో టిమ్ సౌథీ నాలుగు, బెన్ సియ‌ర్స్ రెండు వికెట్లు ప‌డగొట్టారు.

