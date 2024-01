January 26, 2024 / 06:21 PM IST

WPL 2024 : శ్రీ‌లంక ఆల్‌రౌండ‌ర్ చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టు(Chamari Athapaththu) ల‌క్కీ చాన్స్ కొట్టేసింది. తాజాగా ఐసీసీ ‘మ‌హిళా వ‌న్డే క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ 2023’ అవార్డుకు ఎంపికైన ఆమె ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(WPL)లో ఆడ‌నుంది. ఈ స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యూపీ వారియ‌ర్స్(UP Warriorz) ఫ్రాంచైజీ త‌ర‌ఫున త‌డాఖా చూపించ‌నుంది. ఇంగ్లండ్ పేస‌ర్ లారెన్ బెల్(Lauren Bell) స్థానంలో చ‌మ‌రి ఆట‌పట్టు ఆడ‌నుంద‌ని శుక్ర‌వారం యూపీ మేనేజ్‌మెంట్ వెల్ల‌డించింది.

‘డ‌బ్ల్యూపీఎల్ రెండో సీజ‌న్ నుంచి ఇంగ్లండ్ పేస‌ర్ లారెన్ బెల్ వైదొలిగింది. దాంతో, ఆమె స్థానంలో చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టును తీసుకున్నాం అని యూపీ వారియ‌ర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. ‘మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో ఆడే అవ‌కాశం ద‌క్కినందుకు చాలా గ‌ర్వంగా ఉంది. యూపీవారియ‌ర్స్ త‌ర‌ఫున బ‌రిలోకి దిగేందుకు ఆతృత‌గా ఎదురుచూస్తున్నా. కోచ్ జాన్ లెవిస్, కెప్టెన్ అలీసా హేలీతో క‌లిసి ఈసారి ట్రోఫీ గెలిచేందుకు నావంతు స‌హ‌కారం అందిస్తా’ అని ఈ శ్రీ‌లంక కెప్టెన్ తెలిపింది.

Outstanding with the bat, and an outstanding leader for Sri Lanka 👏

Chamari Athapathu was almost faultless in 2023 on the way to the ICC Women’s ODI Cricketer of the Year award 🏆

More ➡ https://t.co/ElmfdWDd7R pic.twitter.com/gYJJJ2xGhB

— ICC (@ICC) January 26, 2024