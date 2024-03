March 16, 2024 / 02:45 PM IST

Srilanka Cricket : ఈ ఏడాది టీ20 ప్ర‌పంచక‌ప్ నేప‌థ్యంలో శ్రీ‌లంక బోర్డు(Srilanka Cricket) కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. పాకిస్థాన్ మాజీ పేస‌ర్ అకీబ్ జావేద్‌(Aaqib Javed)ను ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా నియ‌మించింది. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ వ‌ర‌కూ జావేద్‌ను కోచ్‌గా కొన‌సాగించ‌నుంది. ఈ విషయాన్నిశ‌నివారం లంక క్రికెట్ ఎక్స్ ఖాతా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది.

‘పాకిస్థాన్ పేస‌ర్ అకీబ్ జావేద్‌ను ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా నియ‌మిస్తున్నాం. అత‌డు ఈ ఏడాది అమెరికా, వెస్టిండీస్ వేదిక‌గా జ‌రిగే టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ వ‌ర‌కూ ప‌ద‌విలో ఉంటాడు’ అని లంక బోర్డు తెలిపింది. ఆట‌గాడిగా, కోచ్‌గా జావేద్‌కు ఉన్న‌ అంత‌ర్జాతీయ అనుభ‌వం శ్రీ‌లంక జ‌ట్టుకు ఎంతో ప‌నికొస్తుంద‌ని సీఈఓ అష్లే డిసిల్వా అన్నాడు.

He will work with the national team until the completion of the ICC Men’s T20 World Cup, which is scheduled to be held in the West Indies and USA during June 2024.https://t.co/L3943akKUc#SLC #lka

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) March 16, 2024