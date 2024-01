January 28, 2024 / 09:49 AM IST

Under-19 World Cup : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న అండ‌ర్ -19 వ‌రల్డ్ క‌ప్‌(Under-19 World Cup)లో ద‌క్షిణాఫ్రికా యువ ఓపెన‌ర్ స్టీవ్ స్టోల్క్(Steve Stolk) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లోనే వేగ‌వంత‌మైన హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. శ‌నివారం స్కాట్లాండ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడిన 17 ఏండ్ల స్టీవ్ కేవ‌లం 13 బంతుల్లోనే ఫిఫ్టీకి చేరువ‌య్యాడు.

దాంతో టీమిండియా వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) రికార్డును స్టీవ్ బద్ధ‌లు కొట్టాడు. 2016లో జ‌రిగిన అండ‌ర్ 19 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో నేపాల్‌పై పంత్ 18 బంతుల్లోనే అర్ధ శ‌త‌కం సాధించాడు. అండ‌ర్ 19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లోదాంతో ఏండ్ల క్రితం పంత్ నెల‌కొల్పిన రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు.

South Africa opener Steve Stolk has slammed a 13-ball fifty against Scotland at the #U19WorldCup – including 34 off a single over 🔥

LIVE: https://t.co/IElta9EPhH pic.twitter.com/aRx48Iko3f

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 27, 2024