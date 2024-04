April 29, 2024 / 02:11 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : ప్ర‌ముఖ జ‌ర్న‌లిస్ట్ రాజ్‌దీప్ స‌ర్దేశాయ్ ట్వీట్‌కు బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. మ‌హిళ‌ల‌పై కేంద్రం అనుస‌రిస్తున్న విధానాన్ని త‌ప్పుబ‌డుతూ కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేశారు. ఎంపీ ప్ర‌జ్వ‌ల్ రేవ‌ణ్ణ లైంగిక వేధింపుల‌కు సంబంధించిన వార్త దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. మ‌హిళ‌ల‌ను లైంగికంగా వేధించిన వ్య‌క్తి దేశం విడిచి ఎలా పారిపోగ‌లిగాడు. ఎంపీ ప్ర‌జ్వ‌ల్ త‌ప్పించుకోవ‌డంలో కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం స‌హ‌కారం ఉంది. ఒక వేళ ప్ర‌జ్వ‌ల్ రేవ‌ణ్ణ‌కు కేంద్రం స‌హ‌కారం లేన‌ట్లైతే వెంట‌నే దేశానికి తిరిగి తీసుకొచ్చి చ‌ట్ట ప్ర‌కారం శిక్షించాలి. మ‌ణిపూర్‌లో మ‌హిళ‌ల‌పై జ‌రుగుతున్న వేధింపులను ప‌ట్టించుకోవ‌డం లేదు. బిల్కిస్ బానో రేపిస్టుల‌ను విడుద‌ల చేశారు. బ్రిజ్ భూష‌ణ్ సింగ్‌పై మ‌హిళ రెజ‌ర్లు చేసిన ఆరోప‌ణ‌ల‌ను ప‌ట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు మ‌రో ఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. మ‌హిళ‌ల‌పై లైంగిక వేధింపుల విష‌యంలో బీజేపీ అనుస‌రిస్తున్న నిర్ల‌క్ష్యపూరిత విధానం ఆశ్చ‌ర్యానికి గురి చేస్తోంది అని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Shocked and deeply disturbed by the news of rampant sexual exploitation by MP Prajwal Revanna

How was this guy allowed to leave the country?! If the Union Govt is not complicit in the escape, let them bring him back to India to face the charges & wrath of law

Complete blind… https://t.co/gFNcTwhczS

— KTR (@KTRBRS) April 29, 2024