April 29, 2024 / 02:19 PM IST

Mahira Khan | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (shahrukh khan‌) నటించిన రయీస్‌ సినిమాతో భారతీయ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది పాకిస్తాన్ నటి మహీరా ఖాన్ (Mahira Khan‌). ఈ చిత్రం మహీరాఖాన్‌కు ఇండియాలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది. ప్రస్తుతం తన మాతృభాషలో సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా మారిన ఈ భామ తాజాగా దుబాయ్‌ కాన్సర్ట్‌లో మెరిసింది. మహీరా ఖాన్‌ EMIGALA 2024 ఈవెంట్‌లో ఆర్టిస్ట్‌ ఇన్ ఫ్యాషన్‌ అవార్డు అందుకుంది.

మహీరాఖాన్‌ ఫ్లోరల్ డిజైన్‌డ్‌ లెహంగా డ్రెస్‌లో హొయలుపోతూ ఈవెంట్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అంతకుముందు ఇదే కాన్సర్ట్‌లో వీక్షకుల గ్యాలరీలో మహీరాఖాన్‌ ఉండగా.. స్టేజ్‌పై రయీస్‌ సినిమాలోని జాలిమా ట్రాక్‌ను పాపులర్‌ సింగర్‌ అర్జీత్‌ సింగ్‌ (ArijitSingh) ఆలపించడం విశేషం. మహీరాఖాన్‌ కాన్సర్ట్ విజువల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మహీరాఖాన్‌ ప్రస్తుతం పాకిస్తానీ ఫిలిం Neelofarలో నటిస్తోంది.

హొయలుపోతూ ఇలా..

అర్జీత్ సింగ్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌..

THERE WILL NEVER BE ANOTHER MAHIRA KHAN #MahiraKhan #ArijitSingh pic.twitter.com/2SWb0P93s5

Arijit Singh spots Mahira Khan in the crowd at his Dubai Concerts & introduces her with soo much ❤️

[ #MahiraKhan • #ArijitSingh ] pic.twitter.com/KQCmJ5Q1JC

— shahzadi 🪽 (@ShahzadiSipra_) April 28, 2024