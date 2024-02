February 3, 2024 / 01:34 PM IST

Under-19 World Cup : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న అండ‌ర్ -19 వ‌రల్డ్ క‌ప్‌(U-19 World Cup)లో ద‌క్షిణాఫ్రికా యువ పేస‌ర్ క్వెనా మ‌ఫ‌కా(Kwena Maphaka) సంచల‌నం సృష్టించాడు. ఈ టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లో మూడుసార్లు ఐదు వికెట్లు తీసిన తొలి బౌల‌ర్‌గా చ‌రిత్రపుట‌ల్లోకెక్కాడు. శుక్ర‌వారం శ్రీ‌లంక‌పై ఆరు వికెట్లు తీసిన మ‌ఫాక ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఆడిన ఐదు మ్యాచుల్లోనే 3.95 ఎకాన‌మీతో 18 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

తద్వారా అండ‌ర్ 19 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన మూడో స‌ఫారీ బౌల‌ర్‌గా మ‌రో రికార్డు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మ‌ఫ‌కా బౌలింగ్ చూసిన అభిమానులంతా త‌మ దేశానికి మ‌రో డేల్ స్టెయిన్(Dale Steyn) దొరికాడంటూ తెగ సంబుర‌ప‌డిపోతున్నారు.

Kwena Maphaka put up another impressive performance, registering figures of 6/21 to claim the @aramco POTM 🌟

జ‌న‌వ‌రి 19వ తేదీన‌ వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో మ‌ఫ‌కా నిప్పులు చెరిగాడు. విండీస్ బ్యాటర్ల‌ను వ‌ణికిస్తూ ఐదు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి జ‌ట్టును గెలిపించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో 5/38తో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత జింబాబ్వేపై కూడా త‌న పేస్ ప‌వ‌ర్ చూపించాడు. ఈ స్పీడ్ గ‌న్ 34 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు తీయ‌డంతో జింబాబ్బే జ‌ట్టు 102 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

SA U19 SECURE VICTORY 🥳

Cheers all round the JB Oval as the SA U19s clean out Sri Lanka with a polished performance. Kwena Maphaka led the charge with 6️⃣ wickets and Norton notched 4️⃣ 🇿🇦🏏#WozaNawe #BePartOfIt #U19WorldCup pic.twitter.com/NnJlPlpwrg

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 2, 2024