February 3, 2024 / 12:56 PM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(53 నాటౌట్ : 61 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ ) హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు. 52 బంతుల్లోనే ఆర్థ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు. లంచ్ త‌ర్వాత బ‌జ్‌బాల్(Buzz Ball) ఆట‌తో చెలెరేగిపోయిన న్న క్రాలే.. బుమ్రా ఓవ‌ర్లో ఏకంగా నాలుగు ఫోర్లు బాదాడు. ఆ త‌ర్వాత భార‌త్‌కు తొలి వికెట్ అందించిన‌ కుల్దీప్ యాద‌వ్ బౌలింగ్‌లో ఫోర్, సిక్స‌ర్ బాది ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో తొలి టెస్టు హీరో ఓలీ పోప్(2) ఆడుతున్నాడు. దాంతో, ఇంగ్లండ్ 15 ఓవర్ల‌కు ప‌రుగులు 76 చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో స్టోక్స్ సేన ఇంకా 316 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

52 balls 💥

8 boundaries with 4 of them coming in one Bumrah over 🔥

Will Zak Crawley make it three figures?https://t.co/ZsyelyZmpr | #INDvENG pic.twitter.com/eWX1niFzfh

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 3, 2024