December 30, 2023 / 07:52 PM IST

South Afirca Cricketer : జాతీయ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కితే చాలు ప్రపంచాన్ని జ‌యించినంతగా సంబుర‌ప‌డిపోతారు ఎవ‌రైనా. అలాంటిది ఒక్క మ్యాచ్ ఆడ‌కున్నా ఏకంగా కెప్టెన్‌గా ఎంపికైతే ఆ క్రికెట‌ర్ సంతోషానికి హ‌ద్దులు ఉంటాయా. అదృష్టం కెప్టెన్సీ రూపంలో రావ‌డంతో ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Afirca) ఆట‌గాడు నీల్ బ్రాండ్(Neil Brand) ఇప్పుడు ప‌ట్ట‌లేనంత ఆనందంతో ఉబ్బిత‌బ్బిబ్బ‌వుతున్నాడు.

అవును.. ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ త్వ‌ర‌లోనే న్యూజిలాండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో సార‌థిగా ప‌గ్గాలు చేప‌ట్ట‌నున్నాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా సెలెక్ట‌ర్లు కివీస్ టూర్ కోసం 14 మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సిరీస్‌తో బ్రాండ్‌తో పాటు మ‌రో ఆరుగురు యువ కెర‌టాలు సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నారు.

🟢 SQUAD ANNOUNCEMENT 🟡

CSA has today announced a 14-player squad for the Proteas two-match Test tour of New Zealand next month🇿🇦🇳🇿#WozaNawe #BePartOfIt #SAvIND pic.twitter.com/pLBxCrNvJF

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 30, 2023