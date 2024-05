Naveen Patnaik | కాంతాబంజీ స్థానానికి నామినేషన్‌ వేసిన ఒడిశా సీఎం నవీన్‌ పట్నాయక్‌

May 2, 2024 / 01:02 PM IST

Naveen Patnaik | బిజు జనతాదళ్‌ చీఫ్ (BJD)‌, ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్‌ పట్నాయక్‌ (Naveen Patnaik) బోలంగీర్‌ జిల్లాలోని కాంతాబంజీ (Kantabanji) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థానానికి గురువారం నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు (files his nomination). సబ్‌ కలెక్టర్‌ ఆఫీస్‌లో నామినేషన్‌ పత్రాలను సమర్పించారు. నామినేష‌న్ కార్యక్రమంలో సీఎం వెంట ప‌లువురు సీనియ‌ర్ నేత‌లు ఉన్నారు.

కాగా, నవీన్‌ పట్నాయక్‌ మొత్తం రెండు అసెంబ్లీ స్థానాల నుంచి బరిలోకి దిగిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం తాను ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న గంజాం జిల్లాలోని హింజిలీ (Hinjili) స్థానంతోపాటు బోలంగీర్‌ జిల్లాలోని కాంతాబంజీ (Kantabanji) నియోజకవర్గం నుంచి పోటీకి సిద్ధమయ్యారు. ఇందులో భాగంగా గత నెల 29వ తేదీన హింజిలీ స్థానానికి నామినేషన్‌ కూడా వేశారు. తాజాగా కాంతాబంజీ అసెంబ్లీ స్థానానికి నామినేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించారు.

#WATCH | Balangir: Odisha CM and BJD president Naveen Patnaik files his nomination papers from the Kantabanji Assembly seat

CM Patnaik is contesting the Assembly elections from Kantabanji and Hinjili Assembly seats.

The Assembly elections will be held in Odisha in four phases… pic.twitter.com/8bjVUxFkpu

— ANI (@ANI) May 2, 2024