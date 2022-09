Sourav Ganguly | దాదా మిస్ హిట్ అయినా సిక్సరే.. వైరల్ అవుతున్న పోస్టు

September 3, 2022 / 06:53 PM IST

ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ‘దాదా’గా వెలుగొందిన ప్లేయర్ సౌరవ్ గంగూలీ. ప్రస్తుతం బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గంగూలీ.. తాజాగా ఫేస్‌బుక్‌లో షేర్ చేసిన ఒక పోస్టు తెగ వైరల్ అయింది. దానిలో తను చేసిన పొరపాటు గుర్తించిన దాదా.. వెంటనే దాన్ని డిలీట్ చేశాడు. కానీ అప్పటికే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసేసిన నెటిజన్లు ఆ పోస్టును వైరల్ చేసేస్తున్నారు.

ఇదంతా ఎందుకొచ్చిందంటే.. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో.. ప్రముఖులతో కలిసి యాడ్ కోసం షూట్ చేసినట్లుంది. దీనికి సంబంధించి సెప్టెంబరు 1వ తేదీన ఆయా యాక్టర్లంతా తమ తమ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. దాన్ని ఒక సినిమా పోస్టర్‌లా డిజైన్ చేసిన మీషో.. గంగూలీ నటించిన చిత్రంలా మార్కెటింగ్ చేస్తోంది.

‘‘నా కొత్త బ్లాక్ బస్టర్ త్వరలోనే రిలీజ్ అవబోతోంది’’ అనే క్యాప్షన్‌తో ఈ పోస్టర్లను ఆయా యాక్టర్లు షేర్ చేశారు. ఈ క్రమంలో మీషో నుంచి వాళ్లకు ఈ కంటెంట్ వచ్చింది. క్యాప్షన్‌తోపాటు ‘సెప్టెంబరు 1 పోస్టులో ఎక్కడా కూడా మీషో బ్రాండ్ నేమ్ కనిపించకుండా చూసుకోండి’ అని సూచన కూడా పంపింది. దాదా ఫేస్‌బుక్ టీం దాన్ని సరిగా చూడలేదనుకుంటా.. దాన్ని కూడా కాపీ చేసి తమ పోస్టులో పెట్టేసింది.

ఇది వైరల్ అవడంతో మీషో రంగంలోకి దిగి ఈ తప్పును కంటిన్యూ చేసింది. దాదా పోస్టుకు సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్‌ను షేర్ చేస్తూ.. ‘‘దాదా హిట్ చేసినా సిక్సరే.. మిస్‌హిట్ అయినా సిక్సరే’’ అంటూ కామెంట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీపికా పదుకోన్, కపిల్ శర్మ తదితరులు కూడా ఇలాంటి మూవీ పోస్టర్లనే షేర్ చేశారు. ట్రైలర్ ఈ ఆదివారం వస్తుందని పోస్టులు పెట్టారు. అంటే ఆ రోజున ఏదో గ్రాండ్‌గా రివీల్ చేయాలని మీషో అనుకుంది. దాదా పోస్టుతో ఆ ప్లాన్లన్నీ చెడిపోయినట్లయింది.

