Mohammad Siraj : వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో బెస్ట్ ఫీల్డ‌ర్ మెడ‌ల్ అవార్డు(Best Fielder Medal)తో జ‌ట్టులో ఉత్సాహాన్ని నింపిన‌ భార‌త మేనేజ్‌మెంట్ అదే సంప్రాదాయాన్ని కొన‌సాగిస్తోంది. ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఆ అవార్డును ‘ఇంప్యాక్ట్ ఫీల్డ‌ర్'(Impact Fielder) మెడ‌ల్ పేరుతో అందిస్తోంది. ఈసారి భార‌త స్టార్ పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammad Shami) ఈ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికాతో మూడో టీ20 మ్యాచ్ అనంతరం ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ మెడ‌ల్ అందుకున్న ఈ స్పీడ్‌ష్ట‌ర్ ఒక్క‌సారిగా భావోద్వేగానికి లోన‌య్యాడు.

‘వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నుంచి ఈ అవార్డు కోసం ఎదురుచూశానని, ఎట్ట‌కేల‌కు ఈ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నా. ఈరోజుతో నేను నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే..? ఎప్పుడు కూడా న‌మ్మ‌కం కోల్పోవ‌ద్దు’ అని సిరాజ్ తెలిపాడు. అత‌డి మెడ‌ల్ గెలుచుకున్న వీడియోను బీసీసీఐ విడుద‌ల చేసింది.

