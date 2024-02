February 2, 2024 / 11:00 AM IST

Shoaib Bashir : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఇంగ్లండ్ యువ‌ స్పిన్న‌ర్ షోయ‌బ్ బ‌షీర్(Shoaib Bashir) బోణీ అదిరింది. విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం టెస్టు(Vizag Test)లో అరంగేట్రం చేసిన ఈ ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ తొలి వికెట్ సాధించాడు. అది కూడా డేంజ‌రస్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(14)ను ఔట్ చేసి త‌న డెబ్యూట్‌ను ఘ‌నంగా చాటుకున్నాడు.

బ‌షీర్ వేసిన‌ నాలుగో ఓవ‌ర్లో హిట్‌మ్యాన్ బ్యాక్‌వార్డ్ స్క్వేర్‌లో ఓలీ పోప్ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, బ‌షీర్ గాల్లో తేలిపోయాడు. దాంతో, భార‌త్ 40 ప‌రుగుల వ‌ద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(34), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(7) ఆడుతున్నారు. 20 ఓవ‌ర్ల‌కు టీమిండియా వికెట్ న‌ష్టానికి ప‌రుగులు చేసింది.

Shoaib Bashir has his maiden Test wicket, and it’s Rohit Sharma caught at leg slip! #INDvENG

▶️ https://t.co/ZsyelyZUeZ pic.twitter.com/NqM6DVcrqp

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 2, 2024