May 18, 2024 / 07:11 PM IST

గౌహతి: కంప్యూటర్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. (massive fire) దీంతో మంటల నుంచి తప్పించుకునేందుకు విద్యార్థులు ప్రయత్నించారు. పైపుల ద్వారా బిల్డింగ్‌ పైనుంచి కిందకు దిగారు. ఈ క్రమంలో ఒక విద్యార్థిని జారి పడటంతో గాయపడింది. అసోంలోని కాచర్ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శనివారం మధ్యాహ్నం సిల్చార్‌ పట్టణంలోని కంప్యూటర్ శిక్షణా సంస్థలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. షిల్లాంగ్‌పట్టి ప్రాంతంలోని బిల్డింగ్‌ నాలుగో అంతస్తులో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ఏడు ఫైర్‌ ఇంజిన్లు అక్కడకు చేరుకున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. ఆ బిల్డింగ్‌లో ఉన్న వారిని కాపాడారు.

కాగా, కంప్యూటర్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన కొందరు విద్యార్థులు మంటల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. పైపులను పట్టుకుని కిందకు దిగారు. అయితే అదుపుతప్పిన ఒక విద్యార్థిని జారి పడటంతో ఆమెకు గాయాలయ్యాయి. చికిత్స కోసం హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అక్కడ గుమిగూడిన జనాన్ని పోలీసులు పంపివేశారు. పరిస్థితి అదుపులో ఉందని పోలీస్‌ అధికారి తెలిపారు.

#WATCH | A fire broke out in a building in Silchar town in Assam's Cachar district, today. The fire has been doused and cooling operation is underway.

A girl was injured after she fell from the building, she was rushed to the hospital. pic.twitter.com/PHLCqVWUV7

