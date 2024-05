May 18, 2024 / 07:05 PM IST

Lionel Messi : ఫుట్‌బాల్ దిగ్గ‌జాల్లో ఒక‌డైన‌ లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi) ఆట‌కు ఫిదా అవ్వ‌ని అభిమానులుండ‌రు. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అత‌డి ప‌దో నంబ‌ర్‌ జెర్సీల‌కు య‌మా క్రేజ్. అందుక‌నే ఖతార్‌లో జ‌రిగిన‌ ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(FIFA World Cup 2022)లో మెస్సీ ధ‌రించిన ఆరు జెర్సీలు ఈమ‌ధ్యే వేలంలో హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడుపోవ‌డం చూశాం. తాజాగా మెస్సీకి చెందిన 25 ఏండ్ల నాటి ఒక న్యాప్కిన్‌ (Napkin) రికార్డు ధ‌ర ప‌లికింది. 13 ఏండ్ల వ‌య‌సులో మెస్సీ బార్సిలోనా(Barcelona) క్ల‌బ్‌లో చేరిన రోజుకి సాక్ష్య‌మైన‌ క‌ర్చీఫ్ అది.

ఈ న్యాప్కిన్‌కు బ్రిట‌న్‌కు చెందిన వేలం కంపెనీ బొన్‌హ‌మ్స్ అమ్మ‌కానికి పెట్టింది. తెలుపు రంగులో ఉన్న ఆ న్యాప్కిన్‌పై నీలి అక్ష‌రాల్లో .. బార్సిలోనాతో మెస్సీ ప్రయాణం సుదీర్ఘంగా సాగాల‌ని అత‌డి తండ్రి జార్జ్ మెస్సీ అందులో పేర్కొన్నాడు. దాంతో, ఒక అభిమాని ఆ క‌ర్చీఫ్‌ను రూ.8 కోట్లకు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ విష‌యం తెలిసిన అంద‌రూ మెస్సీనా మ‌జాకా?, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖ‌రీదైన న్యాప్కిన్ ఇది అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

💰📄 The famous napkin that sealed Lionel Messi’s transfer to Barcelona has been officially sold for €890,000. 😳 pic.twitter.com/OhguxJ5wKB

